Ce serait bientôt la fin de BlackBerry, au grand dam des fans de la marque

Le passage à Android n'a pas suffi

Source : The Verge

TCL va mettre un terme à son partenariat avec BlackBerry. Le premier cité est un constructeur chinois de produits électroniques ( téléviseurs , mobiles...). C'est lui qui est en charge de fabriquer les smartphones vendus sous la marque BlackBerry depuis décembre 2016 Or, TCL indique qu'il va cesser la production d'appareils BlackBerry d'ici le 31 août 2020. Il est donc quasiment acquis qu'il ne va lancer aucun nouvel appareil d'ici là. Les modèles déjà sortis (comme les KEYone, KEY2 et KEY2 LE , par exemple) continueront d'être supportés pendant un temps.Complètement dépassé par la concurrence, BlackBerry avait pris la décision de déléguer la production des mobiles estampillés de sa marque à TCL pour tenter de sortir la tête de l'eau et diminuer les coûts de fabrication. Le constructeur avait alors choisi de conserver le clavier tactile propre à la marque tout en passant à Android, mais BlackBerry n'a jamais pu retrouver son incroyable succès d'antan.Ce divorce entre TCL et BlackBerry pourrait bien signifier la mort de ce dernier, déjà pas bien fringant. Face aux échecs répétés, l'intérêt de faire survivre la marque à tout prix semble avoir de moins en moins de sens dans un marché où tout va très vite . Les anciennes gloires (HTC, Sony, LG) sont dépassées, seuls Samsung et Apple résistent aux groupes chinois. Nokia et Motorola ont d'ailleurs été sauvés par leur rachat par les sociétés chinoises HMD et Lenovo.BlackBerry fait toujours produire des smartphones par marque blanche dans certains marchés comme l'Inde, l'Indonésie, le Sri Lanka, le Népal et le Bangladesh, seuls pays où ce n'est pas TCL qui avait les droits. Il reste la possibilité que BB cherche un nouveau partenaire pour le reste du monde, mais il est difficile de rester optimiste quant à l'avenir de cet ancien monument du mobile.De son côté, TCL, qui fabrique aussi les derniers modèles de smartphones Palm et Alcatel, deux autres (anciens) grands noms du secteur, va accélérer la production d'appareils mobile de sa propre marque, qui a déjà commencé avec le TCL Plex. Une stratégie qui rappelle celle adoptée pour les téléviseurs : considérée pendant longtemps comme une marquefabriquant pour les autres, TCL est en train devenir un géant du marché TV avec des produits au rapport qualité-prix très séduisant.