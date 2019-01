Blackberry KEY2 LE : disponible en France, à partir de 399 euros

Le BlackBerry nouveau (sous Android) est arrivé !

Un temps symbole du luxe high-tech suprême,tente depuis quelques années de récupérer quelques précieuses parts de marché, et lance aujourd'hui son nouveau modèleen France. Un smartphone qui reprend le design du modèle KEY2, tout en proposant de nouvelles bordures, un châssis redessiné et un encadrement coloré.Le BlackBerry KEY2 LE est aussi équipé d'unepour offrir de nouvelles expériences photo comme le mode portrait. La prise de selfie bénéficie aussi d'amélioration grâce au capteur avant de 8MP, au flash LCD et aux nouveaux modes de prise de vue tels que Wide Selfie (panorama de selfie) et Face Beauty. Le constructeur annonce également la présence de la technologie Google Lens, permettant de profiter de diverses informations simplement en dirigeant la caméra vers l'objet en question.Selon BlackBerry, ce smartphone KEY2 LE est "". Le smartphone se pare donc d'un cade léger en polycarbonate, mais aussi d'unsans oublier l'indispensable clavier physique (la marque de fabrique BlackBerry), avec desenviron par rapport à celles du KEYOne.La fonction Speed Key est compatible avec n'importe quelle touche des 52 raccourcis personnalisables, ainsi il est possible de programmer n'importe quelle touche pour afficher instantanément les contacts et les applications les plus souvent utilisés.Selon Alex Thurber, vice-président et directeur général des solutions de mobilité chez BlackBerry : "Rappelons que ce nouveau BlackBerry KEY2 LE est basé sous. La fonction QuickCharge 3.0 est également de la partie, et le smartphone intègre par défaut le navigateur Firefox Focus , pour permettre à l'utilisateur d'éviter les trackers pendant sa navigation web.Ce nouveau smartphone BlackBerry sera disponible en version Double-SIM en couleur champagne exclusivement chez Orange, et il sera également disponible en couleur Slate (SIM seule) dchez les revendeurs partenaires,