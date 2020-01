CES 2020 en vidéo : TCL étoffe sa gamme TV grâce à 3 nouveaux modèles QLED

© Clubic

TCL X91 : 75 pouces ou rien

TCL C71 et C81 : sur les traces de Samsung

C'est un triptyque en très haute définition que présentait le constructeur chinois TCL sur son stand au CES. La marque, soucieuse de rivaliser avec Samsung en produisant désormais ses propres dalles QLED (technologie LCD de type VA basée pour rappel sur des Quantum Dot, ou boîtes quantiques en bon français), indique être en mesure de proposer des téléviseurs QLED jusqu'à 40 fois moins coûteux que ceux commercialisés par Samsung depuis quelques années. Une promesse de prime abord alléchante pour le consommateur, même si TCL se garde pour l'instant de dévoiler les tarifs de ces trois nouveaux produits. La 8K, elle, restera logiquement dispendieuse.Si TCL se montre encore discret question prix, le constructeur dévoile une partie des caractéristiques techniques de son téléviseur QLED 8K X91. Ce dernier profite d'une définition de 7 680 par 4 320 pixels (soit un total de 33 millions de pixels) pour une seule diagonale disponible : 75 pouces. À titre indicatif, Samsung propose désormais des téléviseurs QLED 8K en 65, 75 et 85 pouces ; tandis que les nouveaux téléviseurs OLED 8K de LG se déclinent en 77 et 88 pouces.Ce nouveau produit dispose d'une luminance maximale de 1 000 nits, ce qui contribue à lui ouvrir les portes des standards HDR10+, ainsi que Dolby Vision. TCL évoque par ailleurs une partie son compatible Dolby Atmos et pilotée par le Japonais Onkyo. Une compatibilité Android TV (avec la dernière version de l'OS, promet le communiqué de TCL), ainsi qu'une prise en charge Google Assistant, sont par ailleurs prévues.Plus modestement, TCL a aussi présenté deux nouvelles lignées de téléviseurs QLED, 4K cette fois : les C71 et C81.Commençons par la lignée C81. Cette dernière arrivera sur le marché en versions 75, 65 et 55 pouces, et disposera d'une dalle QLED 4K 100 Hz, compatible HDR10+. On retrouve là aussi (et comme sur le C71) le duo Android TV/Google Assistant, ainsi qu'une partie son (2.1) signée de la griffe du constructeur Onkyo. Sans surprise Dolby Vision et Atmos sont toujours au menu.La série C71, comme son nom le laisse supposer, reprend l'ensemble de ces caractéristiques, mais sans le rafraîchissement 100 Hz et sur des diagonales plus restreintes : 65, 55 et 50 pouces. Attention également, ces trois modèles font l'impasse sur les hauts-parleurs conçus par Onkyo pour une solution « classique » de moins bonne facture.Si les dates de lancement C71 et C81 restent à préciser, TCL a dès à présent donné un créneau de sortie pour son QLED TV X91 : le second trimestre 2020.