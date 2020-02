OnePlus dépose un autre brevet pour un système d'appareil photo "invisible"

© OnePlus

Une solution moins high tech que pour le Concept One

Lire aussi :

Un prototype de OnePlus Concept One tout de noir vêtu a été dévoilé



© GSMArena via Let's Go Digital

N'attendez rien de la sorte sur le OnePlus 8

Source : GSMArena

Il y a presque un mois, OnePlus présentait fièrement son Concept One . Conçu en partenariat avec MacLaren, l'appareil intègre quatre caméras arrières qui se fondent dans une bande noire lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Le constructeur semble désormais vouloir capitaliser sur ce concept, et le réinjecter dans d'autres smartphones. C'est du moins ce qu'un brevet déposé auprès de la WIPO (et repéré par le site néerlandais Let's Go Digital ) laisse à penser.Contrairement à ce que OnePlus propose avec son Concept One, le brevet dévoilé ne compterait pas sur du verre « dimmable » (capable de s'assombrir à la manière de certains hublots d'avion de ligne, comme le Boeing 787). Le fabricant miserait plutôt sur une sorte de plaque rotative permettant de dissimuler les capteurs à l'envi.Les deux lignes de croquis présentées ci-dessous dévoilent le concept. La rangée du haut présente la plaque rotative en position fermée, tandis que celle du bas la montre en position ouverte. Les capteurs sont alors visibles. Comme l'indique GSMArena, on ignore toutefois si le processus d'ouverture est automatique ou manuel.Parallèlement, OnePlus nous donne un aperçu de la façade du mobile concerné par cette nouveauté. Aucun capteur selfie n'y est visible (ni encoche, ni poinçon) et le brevet ne fait mention d'aucun système de caméra pop-up. Il y a donc fort à parier que OnePlus prévoit d'intégrer la caméra frontale sous l'écran de l'appareil. On sait toutefois que si d'autres marques travaillent sur la question, la technologie permettant de dissimuler un capteur photo sous une dalle OLED n'est pas encore au point.Il y a donc fort à parier que les technologies déposées par OnePlus ne soient pas encore d'actualité. La firme pourrait en effet simplement vouloir s'assurer d'avoir déjà déposé un brevet pour protéger ses projets futurs. En d'autres termes, le OnePlus 8 ne profitera vraisemblablement pas de ces nouveautés. Rappelons par ailleurs que le dépôt d'un brevet n'en implique pas nécessairement l'exploitation. Nombreux sont en effet les projets brevetés... puis laissés au placard.