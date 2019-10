Le P.-D.G. de OnePlus explique (un peu) pourquoi le 7T Pro n'a pas de 5G

La 5G pas encore indispensable

Un OnePlus 8 5G ?

Source : The Verge

OnePlus a récemment présenté trois nouveaux modèles de smartphones : les OnePlus 7T 7T Pro et 7T Pro McLaren Edition . Mais alors alors que la marque avait lancé un OnePlus 7 Pro 5G plus tôt dans l'année, elle n'a, cette fois, pas réitéré l'expérience.Une absence de 5G sur laquelle s'est expliqué Pete Lau, le P.-D.G. de la société : «», a-t-il déclaré auprès de. Autrement dit : OnePlus n'a pas trouvé d'intérêt à commercialiser un nouvel appareil compatible 5G.Avare en détails, Pete Lau ne précise pas exactement pourquoi OnePlus a fait une croix sur un tel modèle de OnePlus 7T. Peut-être que le constructeur a jugé les ventes du OnePlus 7 Pro 5G trop faibles et qu'il est finalement trop tôt pour proposer un tel produit.Interrogé sur un éventuel OnePlus 8 5G, Pete Lau a botté en touche. Il estime qu'à ce stade, il est difficile de savoir si les réseaux 5G seront disponibles dans suffisamment de pays pour que cela soit nécessaire de lancer un nouveau smartphone 5G. Le OnePlus 7 Pro 5G avait été commercialisé sur très peu de marchés pour cette raison. En Europe, le Royaume-Uni avait notamment été servi ; et en France, par exemple, les premiers abonnements à des forfaits 5G doivent arriver dans le courant de l'année prochaine. Mais en Inde, pays sur lequel OnePlus mise beaucoup, la 5G ne sera pas prête dans un futur proche.Il semble que OnePlus ait surtout voulu faire partie du club fermé des premiers constructeurs à sortir un smartphone compatible 5G et se constituer une vitrine. Avec un deuxième appareil, l'effet « wahou » n'aurait pas été le même. Ce n'est finalement pas si surprenant que OnePlus ait abandonné l'idée pour la série OnePlus 7T, lui qui n'aime pas incorporer à ses devices des fonctionnalités qu'il juge peu utiles et qui font augmenter le prix des mobiles, comme la recharge sans fil par exemple.