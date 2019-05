Bleu nébuleux et Gris miroir, les deux nouvelles couleurs du OnePlus 7 Pro

Crédits : Ishan Agarwal

OnePlus 7 Pro : un smartphone haut de gamme qui en jette

Le OnePlus 7 Pro en Gris miroir. Crédits : Ishan Agarwal

Source : Ishan Agarwal

Des révélations que nous devons à Ishan Agarwal qui, sur Twitter, publie deux clichés du smartphone haut de gamme de, parés de leur nouvelle robe.Si OnePlus nous a habitués à décliner ses smartphones en noir mat et brillant, le constructeur ose cette année la couleur. On retrouve bien évidemment laqui plaît tant aux fans, mais aussi un nouveau coloris bleuté baptiséet que vous pouvez admirer plus haut.Pour rappel, OnePlus lancera le 14 mai prochain deux nouveaux flagships : le OnePlus 7 , reprenant les codes et le tarif abordable qui a fait sa renommée, et une version très haut de gamme intitulée OnePlus 7 Pro . Celle-ci se dotera notamment, qui devrait afficher une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, garantissant une fluidité exemplaire.