NVIDIA GSP : bon pour les serveurs, oui, mais aussi pour nos PC portables

Comme indiqué plus haut, NVIDIA réserve pour l'instant la fonctionnalité GSP aux cartes graphiques professionnelles, utilisées sur certains PC portables, sur stations de travail et sur serveurs. Il serait cela dit surprenant que la firme prive ses références grand public du GSP et de l'optimisation des performances qu'il permet. NVIDIA assure d'ailleurs que cette fonction sera centrale pour les ordinateurs portables Max-Q, prévus en 2022 et au-delà.

Reste que la marque au caméléon ne donne pas encore de données précises quant aux gains de performances attendus avec l'activation du GSP. Réduire la charge de travail du processeur devrait toutefois avoir un impact relativement notable sur le calcul et le jeu, d'autant que les jeux récents, grâce à leurs API de bas niveau, souligne Tom's Hardware, tirent de plus en plus parti de la puissance du CPU.