Variantes de RTX 30xx mobiles : NVIDIA exige plus de transparence de la part des fabricants de laptops

Contacté par The Verge, NVIDIA a en effet indiqué que les fabricants de PC portables seront dorénavant dans l'obligation d'énoncer clairement, sur les pages officielles de leurs produits, les fréquences appliquées au GPU, ainsi que le TGP choisi pour chaque modèle.

Le fabricant précise par ailleurs que l'appellation MaxQ, qui permettait jusqu'à présent de faire la différence entre une version basse consommation d'un GPU et un modèle plus puissant, n'est plus tout à fait d'actualité. « Max-Q ne fait plus partie du nom du GPU », explique la marque. Désormais, ce label autrefois bien commode servira surtout à signifier la présence de fonctions telles que le Whisper Mode 2, le Dynamic Boost 2 ou encore le mode Advanced Optimus, et non à donner un indice concret de la puissance graphique d'une puce.