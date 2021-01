GeForce RTX 30xx : près de 28 variantes pour ordinateur portable, on vous éclaire

Et comme nous allons le voir, cela peut résulter par d'importantes disparités entre les modèles.

Pour le RTX 3060 Laptop GPU, le TGP varie entre 80 et 115W, une différence loin d'être négligeable. Sur les versions Max-Q de la carte graphique, il est situé entre 60 et 70W. Sur les RTX 3070, l'écart est moins important puisqu'il y a bien moins de modèles : le TGP commence à 115W pour finir à 125W (80 à 90W sur les Max-Q). Et enfin avec les RTX 3090, on repart sur de larges disparités avec un TGP qui peut aussi bien être de 115W que de 150W, et 80 à 90W pour les variantes Max-Q.

Même constat en ce qui concerne la fréquence d'horloge :

RTX 3060 Laptop GPU : 900 à 1 387 MHz (1 425 à 1 702 MHz en turbo)

RTX 3060 Laptop GPU Max-Q : 817 à 1 050 MHz (1 282 à 1 402 MHz en turbo)

RTX 3070 Laptop GPU : 1 100 à 1 215 MHz (1 560 à 1 620 MHz en turbo)

RTX 3070 Laptop GPU Max-Q : 780 à 930 MHz (1 290 à 1 410 MHz en turbo)

RTX 3080 Laptop GPU : 1 100 à 1 350 MHz (1 545 à 1 710 MHz en turbo)

RTX 3080 Laptop GPU Max-Q : 780 à 930 MHz (1 245 à 1 365 MHz en turbo)



La mémoire est quant à elle épargnée par tous ces changements, avec seulement des différences entre versions standard et versions Max-Q.

Conclusion : vérifiez que les caractéristiques du GPU soient bien précisées avant d'investir dans un PC portable gaming sous RTX 30xx, ou de vérifier de quelle variante il s'agit via un test produit publié par un média (français si possible, les fabricants pouvant équiper leurs laptops avec un GPU différent en fonction du marché). Si vous ne trouvez pas l'information et que les mesures de TGP et de fréquence d'horloge vous importent, mieux vaut vous abstenir de tout achat.