Nouveau NVIDIA GeForce MX550 : sous Ampere, il sera 15 % plus rapide que son prédécesseur

Les récentes fuites sont liées à l'apparition dans une base de données de l'outil Geekbench d'un nouveau portable conçu par Lenovo. La machine embarque un processeur Alder Lake Intel Core i7-1260P doté de 12 cœurs et 16 threads, avec une fréquence de base de 2,49 GHz. Il est épaulé par 16 Go de mémoire à propos de laquelle on ne sait rien de plus.