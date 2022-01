AMD, NVIDIA, Intel, processeurs et cartes graphiques : les prix vont continuer d'augmenter

Problème, nous ne parlons ici que de disponibilité et pas du tout des tarifs hallucinants auxquels nous sommes confrontés, et ce, sans même avoir besoin d'évoquer le cas des scalpers. Non, chez les revendeurs officiels, les prix indicatifs donnés par les constructeurs ne sont absolument pas respectés et, généralement, on trouve les cartes deux à trois fois plus chères.