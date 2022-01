NVIDIA lance deux nouveaux GPU pour ordinateurs portables : les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti

Pour Battery Boost 2.0, NVIDIA explique que « désormais, l'IA contrôle l'ensemble de la plateforme, en trouvant l'équilibre optimal entre l'utilisation de la puissance du GPU et du CPU, la décharge de la batterie, la qualité de l'image et le taux de rafraîchissement. Et tout cela en temps réel ». À la clé, on obtient plus de 70 % d'autonomie supplémentaire, à en croire l'entreprise.