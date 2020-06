AMD SmartShift : un seul PC portable en profitera cette année

Dell a été le premier à s'y intéresser, il risque fort d'être le seul à s'en prévaloir pour ce qu'il reste de l'année 2020, et c'est assez malheureux. On apprend aujourd'hui de Franck Azor, sur Twitter, que le Dell G5 SE sera vraisemblablement l'unique laptop à profiter cette année de la prometteuse technologie SmartShift.

Ce système permettra par exemple au processeur de consommer plus (pour maximiser ses performances) lorsqu'il est utilisé par des applications très demandeuses en calcul CPU. À l'inverse, si vous lancez un jeu, par exemple, sur une machine compatible SmartShift, alors c'est le GPU qui se verra attribuer un TDP plus important au détriment de celui accordé au CPU. De manière plus générale, SmartShift vise à améliorer le degrés de communication entre un processeur AMD, son iGPU et une carte graphique dédiée AMD Radeon.

Exclusive aux appareils équipés à la fois d'un processeur AMD Ryzen et d'une carte graphique Radeon, la technologie SmartShift permet en clair d'allouer de manière dynamique le « budget » TDP là où il est le plus utile.

C'est du moins ce qu'a indiqué sur Twitter Frank Azor (co-fondateur d'Alienware, filiale de Dell, qui a rejoint AMD l'année dernière). « Il n'y aura plus d'ordinateurs portables SmartShift cette année, mais l'équipe travaille dur pour avoir plus d'options dès 2021 », lit-on. Espérons effectivement que cette nouveauté puisse se généraliser sur plus d'ordinateurs l'année prochaine. Il faudra néanmoins pour ce faire qu'AMD propose des GPUs dédiés plus attrayants sur laptop : leur manque relatif d'attractivité bride, selon nous, un déploiement plus large de la technologie SmartShift.