French Days : une Geforce RTX 2060 Ultra Gaming à moins de 350€ !

La carte graphique NVIDIA Geforce RTX 2060 dispose de la récente architecture Turing 12 nm FinFET avec une mémoire GDDR6. Le bus de la carte est un PCI Express 3.0 et l'interface mémoire est de 192 bit. Deux ventilateurs sont de la partie, tout comme un système de refroidissement actif et le support Direct X12.

Cette carte graphique conçue par NVIDIA dispose de toutes les technologies les plus récentes pour faire honneur aux jeux vidéo les plus gourmands en ressources. Par exemple, elle est faite pour fonctionner avec la réalité virtuelle et vous pourrez même obtenir une résolution en 4K UHD. Le ray tracing est également à l'ordre du jour. Enfin, la technologie G-SYNC supprimera les imperfections à l'image comme les ralentissements ou encore les déchirures. Ainsi, la fluidité sera optimale.