NVIDIA Shield TV Pro : l'upscaling par IA pour profiter de GeForce Now en 4K à 60 ips

Une fois que l’option est activée, vous n’avez plus rien à faire. La Shield TV Pro tirera parti de la puissance de l’infrastructure réseau de NVIDIA afin d’upscaler le rendu des jeux GeForce NOW jusqu’à atteindre la cible de 4K à 60 images par seconde. Notez que cet ajout concerne également les jeux lancés via GameStream.

Selon des tests internes, cette nouvelle technologie n’impacterait que de façon infime la latence. Sur Twitter, un porte-parole de l’entreprise révèle que le lag induit par l’AI Upscaling ne serait de l’ordre que d’une ou deux frames, au maximum.