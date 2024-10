Altdorf

Pas de prise Ethernet non plus.

La Shield est beaucoup plus puissante, je ne parle pas des jeux mais du confort d’utilisation et fluidité pour le streaming. Par exemple j’utilisais le player mini 4K de Free sur une 2e télé, je l’ai vite rangé dans son carton pour le remplacer par une Shield 2015 d’occase qui est beaucoup plus fluide.