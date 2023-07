Vous soufflez dans votre Nintendo Switch ? Nintendo vous demande de vous arrêter !

Nintendo précise ainsi dans un second tweet : « Si de la poussière pénètre dans le port cartouche, utilisez un aspirateur pour l'extraire. Ne soufflez pas dedans. La salive peut adhérer aux bornes et provoquer une rouille ou une corrosion des connecteurs. » Par ailleurs, à défaut d'aspirateur, on vous conseillera davantage d'utiliser un spray dépoussiérant.