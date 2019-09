Les salariés de Microsoft appellent leur direction à cesser d'être "complice" du changement climatique

Microsoft s'associe avec deux géants issus des combustibles fossiles

Les salariés de Microsoft, Google et Amazon unis contre le changement climatique

Les employés de Microsoft ont par le passé prouvé qu'ils pouvaient malmener leur direction, comme ce fut le cas dernièrement pour un contrat conclu entre la firme à la fenêtre et le département américain de la Défense, au sujet de la fourniture de casques Hololens . Cette fois, les salariés de l'entreprise sont vent debout contre les récents accords annoncés entre cette dernière et des sociétés pétrolières.Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé sa collaboration avec deux sociétés, visant à accélérer leur transformation numérique avec le but de mettre au point des technologies innovantes via une plateforme d'intelligence artificielle basée sur le Cloud. Le problème, c'est que ces deux sociétés sont issues du secteur pétrolier. Et qu'elles sont des mastodontes.La première, Chevron Corporation, intervient dans la plupart des domaines du secteur de l'énergie. La société californienne, présente dans le monde entier grâce à ses filiales, exploite, produit et transporte du pétrole brut et du gaz naturel. Elle raffine, commercialise et distribue les carburants et les lubrifiants destinés au transport, et fabrique puis vend des produits pétrochimiques. La société française Axa est l'un des actionnaires de la sixième compagnie pétrolière mondiale.La seconde, Schlumberger, elle aussi liée à la France puisqu'elle y fut fondée et que s'y trouve l'une de ses principaux sièges, constitue le premier fournisseur mondial de technologie de caractérisation de réservoirs, de forage, de production et de traitement pour les industries du pétrole et du gaz. D'autres partenariats ont été conclus entre Microsoft et l'industrie pétrolière, comme celui avec Norweigen Equinor, d'un montant de plusieurs centaines de millions de dollars.On peut ainsi aisément comprendre ce qui chagrine les salariés de Microsoft, à quelques heures du Sommet Action Climat 2019, qui se tiendra à New York du 21 au 23 septembre à l'ONU. «», ont écrit les employés dans un communiqué. «», regrettent-ils.Bien que l'entreprise entreprenne déjà des efforts en ayant réduit ses déchets, formé ses employés au compostage et atteint la neutralité carbone sur son campus, «».Comme les employés de Google et Amazon, ceux de Microsoft ont décidé de ne pas travailler ce vendredi 20 septembre, afin de sensibiliser leurs grands patrons à prendre conscience que «». Les salariés grévistes ont trois revendications majeures : zéro émission d'ici 2030, zéro contrat signé avec une entreprise issue des combustibles fossiles, zéro financement pour les politiciens et lobbyistes qui nient l'impact de l'humain sur le climat.