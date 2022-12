Windows 11 : le célébrissime bloc-notes devrait bientôt se doter d'onglets

L'idée d'introduire des onglets dans le bloc-notes n'est pas nouvelle. Le site Windows Latest rappelle que Microsoft avait déjà pour plan de proposer cette fonctionnalité à travers Windows 10, dans plusieurs applications système. Le projet, baptisé "Sets" en interne, est resté quelque temps en développement puis a été annulé en 2019, la faute à de nombreux problèmes techniques.

L'apparition des onglets pourrait avoir des répercussions sur la quantité de mémoire ingurgitée par l'application. On le sait, beaucoup d'utilisateurs ne se soucient guère de ce problème et ouvrent des dizaines de pages dans leurs navigateurs. Microsoft a toutefois en partie résolu ce problème, si l'on se réfère à la consommation des nouveaux onglets de l'explorateur, presque invisible à chaque onglet ouvert. Les onglets devraient même être bénéfiques, puisqu'ils éviteront aux utilisateurs les plus intensifs du bloc-notes d'ouvrir plusieurs instances, qui augmentent mécaniquement la quantité de mémoire allouée.

L'intégration des onglets dans le bloc-notes ne semble pas encore avancée et il faudra probablement attendre plusieurs mois avant de la voir apparaitre dans un premier temps dans des versions bêta, puis dans les futures mises à jour de Windows 11 disponibles pour tous.