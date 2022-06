Microsoft rachète une start-up spécialisée dans la cybersécurité

La cybersécurité réside parmi les plus grandes préoccupations de Microsoft. Pour preuve, en 2021, le géant américain s’entourait déjà RiskIQ, ReFirm Labs, CyberX et CloudKnox. Un peu moins d’un an après sa dernière acquisition, voilà que Microsoft vient d’annoncer le rachat d’une nouvelle société spécialisée dans l’analyse et la recherche de cybermenaces.