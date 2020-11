Télétravail : offrez vous une nouvelle souris Logitech MX Anywhere 2S à prix cassé

D'ailleurs, cette souris est la reine de la connectivité, puisqu'elle est capable de communiquer avec trois appareils simultanément.

Une fois déployée, la MX Anywhere S2 est diablement efficace. Cette souris Logitech compte sur un capteur Darkfield utilisable sur toutes les surfaces et dont la sensibilité peut grimper jusqu'à 4 000 DPI. Ceci est amplement suffisant pour les usages les plus courants.

En plus de ses deux boutons latéraux, sa molette se fait multidirectionnelle, ce qui autorisera des défilements dans toutes les directions.