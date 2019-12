La division gaming de Logitech est désormais certifiée neutre en carbone

© Logitech

Logitech prône le gaming durable

Plus efficients, les capteurs HERO ont sensiblement augmenté la durée de vie des souris Logitech G. © Logitech

Le recyclage en ligne de mire

Suivant à la lettre les préconisations du CarbonNeutral Protocol émis par l'organisation Natural Capital Partners, Logitech est aujourd'hui en mesure d'annoncer que tous les aspects de la conception de ses produits de gamme Logitech G et Astro éliminent autant de CO2 qu'ils en rejettent dans l'atmosphère.", peut-on lire des mots de Bracken Darrell, P.-D-G de Logitech, dans un communiqué de presse.Pour atteindre cet objectif, Logitech explique s'être d'abord penché sur la phase de conception de ses produits dédiés au jeu - la plus polluante de toute la durée de vie d'un appareil électronique. Si le communiqué ne s'attarde pas vraiment sur les solutions qui ont finalement été retenues sur ce point, l'équipementier se félicite d'avoir réduit de manière drastique l'utilisation de plastique aussi bien dans ses produits que dans ses packagings.Aussi, dans une volonté de montrer à ses clients et - pourquoi pas - ses concurrents que le design écoresponsable avait du bon, Logitech d'affirmer que ses récents efforts en la matière lui ont permis d'augmenter sensiblement l'efficacité énergétique de ses souris sans-fil. L'introduction des capteurs HERO sur les souris depuis 2017 aurait ainsi multiplié par six l'efficience des sourisen étant équipé.La conception des appareils technologiques n'est pas la seule étape qui cause du tort à la planète. En janvier dernier, le World Economic Forum affirmait (PDF) que les déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE) représentaient le flux de déchets le plus croissant de l'année, avec près de 48,5 millions de tonnes dont on ne sait que faire.Logitech a donc également souhaité faire sa part sur cet aspect du problème. Non content de réduire drastiquement la présence de plastique (difficilement recyclable) dans ses emballages, le constructeur affirme de manière plus globale que l'extraction des matériaux, la conception, la production, l'emballage, l'acheminement et le recyclage de ses produits gaming est désormais neutre en carbone.Dans le même ordre d'idées, Logitech annonce enfin que son usine (non exclusivement dédiée aux produits gaming) de Suzhou, en Chine, est déjà parvenue à réduire ses émissions de CO2 de 17 000 tonnes. Usine qui, d'ailleurs, est alimentée à 75% par de l'électricité renouvelable.