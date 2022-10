Vantum : un nouveau siège conçu d'emblée pour le jeu vidéo par Herman Miller et Logitech

Le Vantum est présenté comme un produit entièrement nouveau qui doit profiter de l'expertise des deux sociétés. Jon Campbell, Directeur général du gaming chez Herman Miller, l'explique en ces termes : « Le Vantum est notre réponse à une communauté qui demandait plus de notre partenariat. Il promet une ergonomie avancée, une qualité inégalée et le même attrait que l'Embody avec plus de choix de couleurs et un tarif plus accessible ».