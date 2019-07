Crédits : LG

LG lance W : une nouvelle gamme de smartphones abordables

Le LG W10. Crédits : LG

Le LG W30. Crédits : LG

Le LG W30 Pro. Crédits : LG

Via : GSM Arena

On connaissait les smartphonesde série K, Q, G et bien entendu V. Il faudra désormais compter avec une lettre supplémentaire :. Une nouvelle addition au catalogue du sud-coréen, qui se destine avant tout aux marchés émergents, en particulier l'Inde, un pays où Xiaomi règne en maître avec près de 31 % des parts du marché au premier trimestre 2019.C'est désormais une coutume chez les constructeurs de smartphones, et LG n'y coupera pas : sa nouvelle gamme de produits compteraEn bas de l'échelle, on trouvera le. Doté d'un écran LCD 6,19 pouces (HD+) à large encoche, il est pourvu d'un SoC Helio P22 de chez MediaTek, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible via MicroSD et une grande batterie de 4 000 mAh. Au dos, un lecteur d'empreintes digitales se trouve aux côtés d'un double capteur photo de 13 + 5 mégapixels.Milieu de gamme, lebombe davantage le torse, mais conserve leP22 de MediaTek et ses 3 Go de RAM. L'écran évolue légèrement et passe à 6,26 pouces tout en réduisant drastiquement l'encoche au profit d'un modèle en « goutte d'eau ». La partie photo se décline sur ce modèle en trois capteurs de 12 + 13 + 2 mégapixels.Leest, vous l'aurez deviné, le modèle le mieux doté du lot. L'écran se positionne à 6,21 pouces (LCD et 720p toujours), mais rogne encore davantage sur l'encoche. Principale évolution ici : le SoC, qui passe d'une puce MediaTek à un Snapdragon 632 de chez Qualcomm. Le W30 Pro se dote aussi de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Les trois APN arrières se déclinent comme suit : standard de 12 mégapixels, grand-angle de 8 mégapixels et télé-objectif de 5 mégapixels.Ces nouveaux modèles seront vendus en exclusivité sur. Le LG W10 s'affichera à environ 115 € et le W30 autour de 130 €. Le LG W30 Pro sera lancé plus tard cette année, mais son tarif ne devrait pas excéder les 150 €.