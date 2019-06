iPhone 2019 : LG suspend une ligne de production d’écrans OLED suite à des problèmes techniques

Crédits : William Hook/Unsplash.com

Le processus d'encapsulation mis en cause

Source : The Investor

Les sites spécialisés ET News et The Investor nous apprennent en effet quea dû suspendre l'une de ses deux lignes de productions d'destinés aux iPhone X XS et futurs iPhone de 2019 LG semble pourtant avoir identifié le problème. D'après les sources de ET News, c'estqui est mis en cause par le constructeur.Résumé grossièrement, ce procédé consiste à alterner des couches organiques et inorganiques au-dessus de l'écran OLED afin d'empêcher l'air et l'eau d'affecter les diodes. Selon toute vraisemblance, un mauvais réglage des machines viendraitet les rendrait donc particulièrement fragiles aux éléments précités.ET News et The Investor précisent néanmoins qu'une seconde ligne de production existe et qu'elle sera mise en route au plus vite afinpour ses futurs flagships, attendus en septembre