Intel déverrouille ses pilotes de cartes graphique OEM pour aider les possesseurs de GPUs abandonnés

D'abord gage de stabilité, source de bugs par la suite

La liberté pour tous, ou presque

Source : AnandTech

La fonctionnalité apportait une sécurité aux appareils, mais les bridait en les forçant à conserver des pilotes parfois obsolètes. Une question désormais réglée, Intel ayant annoncé le déblocage du pilote OEM.Ce manque de liberté dans le choix des pilotes avait ses avantages, la mise à disposition d'un pilote validé garantissant la bonne compatibilité avec le matériel de l' ordinateur . D'ailleurs, Intel s'empresse de préciser que l'installation de son nouveau pilote générique «». Si l'installation d'un pilote non validé entraîne des problèmes - écrans bleus et TDR, entre autres -, Intel invite à réinstaller l'ancien pilote OEM.Mais ces pilotes OEM ne sont pas toujours mis à jour des années après la commercialisation de l'appareil, obligeant leurs propriétaires à garder des pilotes désuets (à moins de forcer l'installation d'un autre pilote via le gestionnaire de périphériques). Ceci réduit les performances des appareils, et avec le temps, crée une source de bugs supplémentaire, en particulier dans les jeux.Désormais, les utilisateurs seront libres d'installer le pilote qu'ils souhaitent. Le 27 avril, Intel a annoncé sur son site la version 26.20.100.8141 de son pilote GPU, qui déploie le déblocage de tous les ordinateurs. Le constructeur rejoint ainsi la posture déjà adoptée par AMD et NVIDIA, qui proposent depuis plusieurs années un pilote générique pour l'ensemble de leurs cartes. On notera cependant que la nouvelle version se réserve aux installations DCH. Les versions antérieures (versions) n'y auront pas accès.Pour le moment, Intel parle de pilotes de test, déclarant que «».Cela dit, le besoin d'un retour au pilote OEM devrait être rare, Intel ayant la réputation de garder ses pilotes à jour plus longtemps que les OEM. Au bout du compte, tout le monde sera content : les utilisateurs gagnent la personnalisation de leurs pilotes et des mises à jour plus fréquentes, Intel améliore ses services et les OEM se déchargent un peu plus de la maintenance des pilotes.