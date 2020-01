Les nouveaux NUC Frost Canyon d'Intel débarquent chez les marchands

Un NUC classique avant le CES 2020

Le point sur les configurations

Source : Tomshardware

Plus que quelques jours avant le début du CES 2020 , la grande messe de l'électronique qui se tiendra à Las Vegas. Comme chaque année, les surprises et les annonces devraient se compter par dizaines, on s'attend d'ailleurs à ce qu'Intel y lance son concept « Element » , une carte dual slot PCIe qui devrait équiper les prochaines configurations Ghost Canyon et apporter à ces mini-PC un surplus de modularité.En attendant d'en savoir plus sur ces NUC haut de gamme et prometteurs, Intel vient d'officialiser le lancement de son dernier mini-PC au format classique, s'articulant autour du processeur Intel Core i7-10710U, doté d'une puce Comet Lake gravée en 14 nm.Plusieurs variantes de ce NUC 10 se sont ainsi retrouvées disponibles, chez Newegg et Amazon , pour les États-Unis. On y retrouve des configurations dont les prix varient entre 679 $ et 1 295 $. Leur point commun est évidemment d'embarquer un CPU de 10génération avec un Turbo Boost à 4,7 GHz, l'habituel contrôleur graphique Intel UHD Graphics, une carte réseau Intel i219-V Gigabit LAN et Intel Wi-Fi 6 AX200, ainsi que le Bluetooth Dual Mode 5.0.Du côté du stockage et de la mémoire vive, le NUC 10 prend en charge jusqu'à 64 Go de DDR4, ainsi que des SSD au format M.2, y compris ceux dotés de la technologie NVMe.Par la suite, les configurations varient selon la présence ou non du support des disques durs au format 2,5 pouces, avec un boitier sensiblement plus grand, ainsi que celle du système d'exploitation, de RAM ou d'un ou plusieurs disques durs. La configuration proposée sur Newegg embarque ainsi un SSD NVMe Samsung 970 EVO de 1 To, 64 Go de DDR4, ainsi que Windows 10 Pro, pour la bagatelle de 1 295 $.