Intel et Mediatek partenaires pour lancer les modems 5G d'ici à 2021

Des contrats visiblement déjà signés avec plusieurs grands noms de l'industrie

Probablement pour ne pas encombrer ses usines, déjà très sollicitées, Intel a trouvé en MediaTek un partenaire pour s'étendre bon gré mal gré sur le secteur de la 5G. Le groupe piloté par Bob Swan s'étant détourné du marché smartphone (laissé de côté suite à la rupture du contrat qui l'unissait à Apple sur ce terrain), son come-back 5G se fera en effet dans la sphère laptop. Une approche qui a du sens à l'heure où les terminaux « Always Connected » se font plus nombreux et surtout plus convaincants.Selon les termes de cet accord, Intel se chargera de développer les modems en interne. Le groupe sera également à la manœuvre pour mettre au point l'enrobage software de ces derniers et notamment leurs pilotes. MediaTek, lui, s'occupera du reste et donc principalement de la production de ces puces 5G.D'après Joe Chen, Président de MediaTek, plusieurs grands noms de l'informatique mondial auraient d'ores et déjà prévu de se fournir en puces 5G Intel/MediaTek à l'horizon 2021. Dell et HP sont cités. Parallèlement, Intel et MediaTek prévoient de travailler en partenariat avec le Chinois Fibocom pour développer et commercialiser des modules M.2 5G.Cette annonce intervient après la volte-face d'Intel, qui, en avril dernier , mettait fin au contrat qui l'unissait à Apple pour le développement de puces 5G pour smartphones. Alors que le groupe enchaînait les reports et que la confiance d'Apple diminuait au fil des mois, un accord inattendu avait été trouvé. Apple rachetait ainsi durant l'été, et pour la bagatelle d'un milliard de dollars, la division 5G d'Intel dédiées aux smartphones.Intel indiquait toutefois à cette occasion qu'il s'impliquerait sur d'autres secteurs nécessitant la 5G, comme le monde laptop et le domaine de l'internet des objets. Au travers du partenariat signé avec MediaTek, le fondeur californien semble en bon chemin.