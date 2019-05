Revue de presse : Intel Glacier, le PC gamer à deux écran étonnant

Un écran supplémentaire sur le clavier... qui se plie en passant sous l'écran

Un mécanisme qui en cache d'autres

Cette année,s'est amusé à construire unun peu plus costaud qu'un, en dévoilant le prototype d': deux écrans, un panneau principal 1080p de 15,6 pouces et un écran secondaire de 1920 x 720 de 12,3 pouces. Tour d'horizon de cette machine plutôt étonnante.semble adorer les, comme on a pu le voir au CES 201, ou lorsqu'ils avaient présenté le prototype du. Le problème avec les PC à deux écrans, c'est qu'il faut systématiquement se pencher sur son clavier pour s'en servir (on pense à laqui rejoint plus ou moins l'idée). Même chose pour le nouveau Asus ZenBook Pro Duo , ou le HP Omen X 2S récemment annoncés au COMPUTEX 2019 . Grâce à un système de charnière particulier, l'n'a pas fait qu'intégrer l'écran dans le clavier : ce dernier peut se soulever, pour apparaître sous l'écran selon un angle assez confortable. C'est peut-être ce qui fera la différence, à terme.Lorsque vous ouvrez l'écran, la charnière reste automatiquement en position dans l'angle de votre choix grâce à un système de rouleau mécanique unidirectionnel. Il faut appuyer sur un petit bouton noir (du côté gauche) pour désengager le système lorsque vous souhaitez le fermer. C'est étonnant, et Intel ne semble pas vouloir trop en dire, vu qu'ils n'ont pas encore dévoilé le mécanisme interne.L'écran supérieur est en résolutionet fait. L'écran du bas servira à priori pour les réseaux sociaux, les applications de chat ou le streaming. Cet écran inférieur est en fait un affichage tiré du(sûrement pour faire des économies, vu qu'il ne sortira probablement jamais) mesurant. Le pavé tactile a été déporté sur la droite, ce qui peut paraître assez étrange.Voici la vidéo officielle de l'Intel Glacier :Et voici ce qu'en dit le».Grâce à cette charnière,profite de l'espace supplémentaire dégagé en dessous pour équiper le prototypepour attirer suffisamment d'air supplémentaire sur la carte mère. Intel précise qu'il fonctionnera à 195 watts et à l'aide d'un seul ventilateur (45 dB mesurés également). C'est une marge plutôt confortable, au vu du châssis qui reste relativement mince. Jusqu'ici le prototype fonctionne avec unde 45 watts, et une, bien que certains testeurs parlait d'un 16 coeurs et d'une 1070.Et puisque cette deuxième charnière arriveau niveau des yeux, Intel a également ajouté une. Tobii est souvent considéré comme un gadget, mais Intel précise qu'ici, les caméras de suivi du regard peuvent permettre de se concentrer instantanément sur l'écran secondaire. En gros, plus besoin de fairepour sortir d'un jeu et discuter sur Discord : il suffira juste de regarder l'écran secondaire pour accéder à l'app, puis re-regarder l'écran principal pour continuer le jeu. Bref, c'est un gadget qui semble plutôt futuriste - à voir une fois qu'il sera exempt de bug... et, surtout. Carest un, et l'équipe dea même signalé avoir rencontré plusieurs bugs lors de leur test, auÀ première vue,semble être plutôt pertinent. Il aurait apparemment rencontré un large succès lors du Computex de cette année et les constructeurs de PC n'ont pas hésité à manifester leur intérêt.Un parfait, en somme. Nous verrons dans les mois qui viennent si ce projet ce concrétise, ou non. Il est très possible que l'ergonomie du produit déplaise et désintéresse les investisseurs comme les consommateurs. Jusqu'ici, Intel ne fabrique pas en masse ces ordinateurs prototypes., comme on dit !