Lenovo annonce son Legion 9000K : Intel 12e génération, DDR5 et PCIe 5.0 Ready

Nous sommes très probablement à un mois pile du lancement des processeurs Alder Lake-S d’Intel et Lenovo a pris un peu d’avance en dévoilant un PC gaming Legion 9000K. La machine embarque une puce Intel de 12e génération (non précisée), de la mémoire DDR5 et s’annonce prête pour le PCIe 5.0. Tous ces éléments suggèrent qu’elle intègre une carte mère sur chipset Z690.