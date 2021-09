Intel Alder Lake : les nouveaux processeurs de 12e génération attendus le 4 novembre, d'après MSI

En principe, Intel ne devrait proposer que quelques références en novembre prochain, les meilleurs Core de chaque configuration ; autrement dit les Core i9-12900KF, Core i7-12700K et Core i5-12600K. Il est quand même possible, et assez probable, que ces trois références soient accompagnées de leur version KF dépourvue d’iGPU Xe. Pour les cartes mères , l’offre se limiterait initialement au chipset haut de gamme Z690.