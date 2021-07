Alder Lake : un lancement limité aux séries 'K' et 'KF' en 2021

L'information vient d'être publiée par Igor's Lab qui souligne donc ce lancement en deux temps avec, d'abord, la commercialisation des séries dites 'K' et 'KF' des modèles desktop. Des dénominations qui distinguent les processeurs dont le coefficient multiplicateur est débloqué.

À en croire notre confrère, le lancement pourrait intervenir entre le 25 octobre et le 19 novembre prochain avec, au moins, des processeurs comme le Core i9-12900K, le Core i7-12700K et le Core i5-12600K. En toute logique, Intel complètera ce lancement avec un seul chipset, le Z690 qu'il destine à ses CPU pour le public dit enthusiast.

Dans un second temps, Intel devrait donc développer le line-up Alder Lake avec de multiples déclinaisons CPU et trois autres chipsets (H610, B660 et H670). Nous devrions en savoir plus après la sortie des premiers CPU, mais Igor's Lab précise qu'il ne devrait pas y avoir de présentation de ce complément de gamme avant le CES 2022.