Bon plan sur le pack montre connectée Huawei Fit + balance connectée Huawei Scale 3 (49€ au lieu de 139€)

Nous avons donc d'un côté le bracelet de sport connecté Huawei Watch Fit. Elle est présentée comme une montre connectée mais il s'agit plus d'un tracker d'activité. En effet, elle est capable de vous proposé un vrai suivi poussé ainsi que des exercices complets pour 11 activités sportives. Et pour 85 autres elle peut relever des données génériques et les transmettre à votre smartphone via l'app dédiée pour un suivi régulier.

En plus de ça, la montre peut vous afficher la météo, votre rythme cardiaque, le temps de sommeil, le niveau de stress… Il y a en tout six widgets à réorganiser comme bon vous semble.

Et lorsque vous aurez fait du sport, vous pourrez vous peser sur la Scale 3 Balance de Huawei, où 11 indicateurs corporels seront mesurés pour avoir un check up complet de votre santé. Elle se connecte en Bluetooth directement au téléphone mais aussi en WiFI : elle peut reconnaître qui monte sur la balance et ainsi envoyer les données dans le Cloud de la personne qui se pèse.

Il s'agit donc là d'un duo parfait pour le sport, la perte de poids et le suivi de santé qui passe de 139€ à 79€ avec en plus 30€ de réduction via ODR.