L'ultraportable MateBook X Pro de Huawei sortira bien en France

Un écran tactile impressionnant

Nos confrères des Numériques confirment aujourd'hui que le prestigieuxde chez Huawei sortira bel et bien en France.Le constructeur annonceet un tarif deCe qui impressionne le plus sur ce produit, c'est bien son écran.régale avec un rapport écran/châssis de 91% au ratio 3:2 et proposant une résolution de 3000 x 2000 pixels. Un écran d'excellente facture, qui se paie le luxe d'être tactile.Cet ultraportable de 13,9 pouces est équipé du, d'une carte graphiquedotée de 2 Go de GDDR5, de 8 Go de LPDDR3 cadencés à 2133 MHz et d'un SSD de 256 Go. Sur les tranches, on retrouve une paire de ports USB-C, un port USB 3 et un port jack 3.5 mm.Lede Huawei se positionne parmi les ultraportables les plus fins de sa catégorie. Une fois refermée, la bête ne mesure que 14,6 mm d'épaisseur. La balance affiche quant à elle 1,33 kg.Enfin, le constructeur annonce une autonomie de 12 heures de lecture de vidéos full HD une fois la batterie chargée à bloc. En d'autres termes : avec son MateBook X Pro, Huawei se positionne de manière ultra agressive sur un marché actuellement dominé par Asus et, dans une gamme de prix tout autre, Apple.