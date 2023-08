Les filtres anti-spam de Google ont-ils été trop loin ? Un juge américain vient de trancher

En octobre dernier, le comité national du parti républicain dépose une plainte contre l'entité californienne de Google. Pour le parti conservateur, le géant des nouvelles technologies a volontairement choisi d'envoyer « des millions » de campagnes d'appels aux dons que ses membres avaient créées directement dans les spams de leurs destinataires dotés d'une adresse Gmail.

Selon les termes de la plainte, « approximativement au même moment à la fin de chaque mois, Google envoie dans les spams presque tous les mails du comité national républicain […] De manière critique et suspecte, c'est en fin de mois que nous levons le plus de dons ». Pour appuyer leurs propos, les plaignants citent une étude, qui a pourtant été désavouée par certains de ses auteurs, qui démontre effectivement que les services de Google sont plus susceptibles de marquer les campagnes de mailing des républicains comme spams que d'autres services similaires comme Yahoo.