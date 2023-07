VirusTotal, le service d'analyse antivirus de Google, laisse fuiter les infos de milliers de clients !

Le fichier qui a fuité pesait 313 Ko et contenait des informations très sensibles. Les organisations gouvernementales américaines ne sont pas les seules concernées. Parmi les clients touchés, d'autres institutions officielles faisaient partie de la liste, avec notamment des organismes gouvernementaux du Royaume-Uni, d'Allemagne et de Taïwan. En plus de cela, le fichier contenait des informations de certains employés d'entreprises privées prestigieuses. Mercedes-Benz, BMW, Allianz, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn et Bundesbank sont aussi concernées.