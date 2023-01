Android : vous pouvez maintenant enregistrer vos propres sonneries de réveil !

Directement depuis l’application Horloge de votre smartphone, vous pourrez prochainement procéder à un enregistrement audio. En effet, un petit bouton rouge fera son apparition et vous offrira la possibilité d’exprimer tous vos talents de chanteur (ou d’imitateur). Cette option ouvrira alors l’enregistreur de votre appareil et les sons enregistrés s’afficheront dans l’appli Horloge. Ainsi, vous pourrez sélectionner l’enregistrement de votre choix et en faire votre sonnerie de réveil. Idéal pour bien commencer la journée, n’est-ce pas ?