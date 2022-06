Quand Google fait la pluie et le beau temps sur le Web avec ses Core Updates

L’une des missions d’un expert SEO est de se tenir informé en permanence de toutes les évolutions qui affectent de près ou de loin son domaine d’expertise. Le référencement naturel est impacté par des changements très réguliers et nécessite par conséquent une veille quotidienne. Les SEO suivent et analysent ces éléments avec des outils pour adapter les stratégies en conséquence.

Le SEO se place indiscutablement comme un canal fondamental pour piloter son coût d’acquisition client dans un contexte où les budgets dédiés aux campagnes payantes explosent. L’objectif des experts SEO, qu’ils soient internes ou en agence, est de décrypter les algorithmes pour comprendre ces changements qui arrivent plusieurs fois par an et en

tirer profit. Pour cela, de nombreux outils sont nécessaires afin d’analyser finement les caractéristiques des pages qui ont progressées et celles des pages qui ont perdu des positions.

Finalement, la vraie question est la suivante : qui sont les grands gagnants et les perdants suite à cette mise à jour ? Il est encore trop tôt pour le dire, même si de nombreux sites ont effectivement déjà constaté des fluctuations plus ou moins importantes… Il faudra encore patienter quelques semaines afin de pouvoir faire un bilan des répercussions de cette Core Update de mai 2022 et des nouvelles règles du jeu dictées par Google.

Le fonctionnement du moteur de recherche le plus utilisé au monde est en perpétuelle évolution et est beaucoup plus complexe qu’il y a quelques années. A titre d’exemple, la dimension “conseil” des sites e-commerces est aujourd’hui un élément privilégié par Google alors que ce n’était pas le cas ces dernières années. II est donc plus que jamais crucial d’adopter une vision complète du SEO qui conjugue technique et sémantique pour

performer.