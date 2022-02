En mars, Google Chat va remplacer Hangouts pour les utilisateurs de Workspace

En octobre 2019, Google annonçait la migration progressive de Hangouts vers son nouveau service de messagerie instantanée Google Chat pour les utilisateurs et Worskpace, puis pour tout le monde. Les plans du géant américain ont pris du retard et les premières phases n'ont débuté qu'en 2020, avec l'implémentation d'un paramètre « Préférer Chat », pour avancer plus rapidement à partir du 22 mars prochain.