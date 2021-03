Android : l'appairage rapide arrive pour les bracelets Fitbits et d'autres wearables

En plus de s'ouvrir à plus de périphériques audio sans-fil, l'appairage rapide est donc disponible pour des bracelets connectés, ici les Fitbit, marque qui, pour rappel, a été rachetée par Google l'année dernière.

Le changement devrait apporter plus de parité dans le monde Android avec une fonctionnalité qui ne sera plus exclusive à l'écosystème Pixel (ou plus largement Google). Reste à voir si Apple fera de même sur iOS et proposera son interface d'appairage aux développeurs et constructeurs intéressés avec, pourquoi pas, une annonce en grande pompe à la WWDC 2021.