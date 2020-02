Dell Inspiron 13" : le laptop emprunte les spécifications du MacBook Air... Mais pas son prix

Caractéristiques techniques des modèles Dell Inspiron 13"

Inspiré du MacBook Air d'Apple, des euros en moins

Source : TechRadar

En effet, alors que le milieu de gamme des modèles Inspiron 13" est disponible à moins de 750 euros, le MacBook Air 13" dont il semble s'inspirer coûte, quant à lui, 1 499 euros !Le site du constructeur américain dévoile trois modèles Inspiron 13", que l'on différencie par leurs processeurs, leurs RAM et leurs capacités de stockage SSD. Le premier prix - actuellement à 600 euros - est un modèle 13,3 pouces équipé d'un processeur Core i3 de 10génération, 4 Go de RAM LPDDR3 et un disque SSD de 128 Go. Le haut de gamme de la série - disponible à moins de 1 000 euros, précisément 950 euros actuellement - dispose quant à lui d'un processeur Core i7 de 10génération, couplé à 8 Go de RAM LPDDR3, et d'un disque SSD de 512 Go.Mais c'est le modèle de milieu de gamme, reprenant les spécifications du MacBook Air d'Apple, qui se révèle particulièrement intéressant.Le Dell Inspiron 13" de milieu de gamme est en effet équipé d'un processeur Core i5 de 10génération, couplé à 8 Go de RAM LPDDR3, et dispose de 256 Go d'espace de stockage SSD, pour 750 euros seulement. Son achat ouvre également un abonnement gratuit de 12 mois à McAfee LiveSafe, pour assurer la sécurité de l'appareil Ne pesant que 1,24 kg, il est plus léger que le laptop d'Apple, dont les caractéristiques techniques, pourtant équivalentes, font gonfler son prix à 1 499 euros ! Il est vrai que le MacBook Air dispose d'un écran de bien meilleure résolution, de connecteurs Thunderbolt 3 et d'une batterie plus puissante, mais l'Inspiron 13" de Dell n'a pas à rougir devant sa fiche technique.Si on peut déplorer un affichage WVA plutôt qu'IPS, le milieu de gamme de Dell dispose tout de même d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un clavier rétro-éclairé capable de résister aux éclaboussures. De plus, il offre une multitude de ports : HDMI, USB 3.1, USB 3.1 Type-C, lecteur de carte microSD et prise jack audio.Pour moitié moins cher, le modèle de Dell a donc de sérieux arguments à faire valoir pour concurrencer le laptop « abordable » d'Apple.