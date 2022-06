Nouveaux Dell XPS 13, l'ordinateur "le plus fin au monde" et le 2-en-1 à la conquête d'Apple ?

Il présente en effet selon le modèle un écran 13" 4K UHD+ (3 840x2 400) ou un écran 13" FHD+ (1 920x1 080). Pour ces deux types de définitions, il est possible d'opter pour la fonction écran tactile ou non. L'écran sera dans tous les cas couronné d'une webcam 720p capable de séparer l'infrarouge et les capteurs RGB pour une meilleure qualité d'image.

Autre petite nouveauté sympathique de cette webcam : la présence de la technologie propriétaire Express Sign-In. Celle-ci utilisera des capteurs de proximité en combinaison avec Windows Hello pour détecter si l'utilisateur est devant l'ordinateur, et verrouiller l'écran ainsi qu'économiser de la batterie dans le cas contraire.



C'est cependant à l'intérieur que les changements sont les plus palpables. À commencer par l'intégration des derniers processeurs Alder Lake 12e génération (i5 ou i7), ajoutant plus de cœurs (10 au total).

Qui dit ordinateur plus fin dit aussi carte mère plus petite. 1,8 fois plus petite que celle de ses prédécesseurs, il s'agit en réalité de la plus petite carte mère jamais fabriquée par Dell. Le XPS 13 n'aura ainsi besoin que d'un seul ventilateur pour être refroidi efficacement, contre deux pour ses aînés.

Outre le processeur, le XPS 13 nouvelle génération affiche une carte graphique Iris Xe, entre 8, 16 et 32 Go de RAM LPDDR5 et un SSD disposant de 256 Go, 512 Go ou 1 To de capacité de stockage. Du fait de ces différents choix, l'autonomie du XPS 13 oscillera entre 6 et 12 heures.

Côté connectique, il se montre cependant un peu chiche avec seulement deux ports USB-C. Un adapteur USB-C vers USB-A sera compris avec l'appareil, et un adapteur USB-C vers une prise 3,5 mm pourra être obtenu en option. Il supportera en revanche le Wi-Fi 6E.

Le XPS 13 est disponible dès aujourd'hui, à un tarif de départ proposé à 999 dollars avec Windows 11, ou à 949 dollars pour une Developer Edition équipée d'Ubuntu 20.04. Le prix pourra bien sûr beaucoup grimper en fonction des options choisies.