Engrenages : une mécanique parfaitement huilée, pour une réussite jamais enrayée

Souvent vulgaires et violents, nos « héros » (et plus globalement tous les personnages) n'ont ni leur langue, ni leurs mains dans leurs poches, renforçant encore une fois le réalisme et le côté brut de décoffrage d'un ensemble très bien écrit et joué, auquel on croit volontiers. On y retrouve d'ailleurs volontiers des influences de The Shield, notamment.



Heureusement, dans ce monde fait de gris, de corruption et de loyautés mouvantes, il y a quelques personnages qui essaient de tenir la barre dans la bonne direction.