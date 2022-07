Test Asus ROG Strix XG27UQR : un écran séduisant pour jouer en 4K à 144 Hz

En jeu comme en bureautique, le XG27UQR se montre très agréable à utiliser au quotidien. Sa définition 4K UHD sur une diagonale de 27 pouces aide beaucoup puisque cela résulte sur une résolution élevée de 163 pp. Le niveau de détails et la finesse de l’image sont par conséquent excellents. Les angles de vue ne sont pas mauvais non plus, l’image n’est que peu dénaturée en se plaçant de manière excentrée.



La différence avec le VG28UQL1A se marque aussi du côté des performances. Le XG27UQR utilise en effet une dalle IPS classique, et non pas une dalle Fast-IPS de dernière génération. Cela se remarque en effectuant quelques tests pour évaluer le temps de réponse des pixels. Si le modèle de la série TUF Gaming a été jugé comme « exemplaire » lors de notre test, ce moniteur ROG n’atteint pas son niveau de performances. Les transitions de pixels sont rapides, mais la réactivité reste un cran en dessous de ce qu’offre une dalle Fast-IPS. La fluidité est quant à elle au rendez-vous et l’écran tourne comme horloge avec son refresh rate de 144 Hz pour un réel plaisir de jeu en 4K. Inutile de préciser qu’une configuration véloce est nécessaire pour une grande majorité de jeux avec ce couple définition / taux de rafraichissement.