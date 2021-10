La montre connectée Apple Watch Series 6 baisse de prix juste avant la sortie de l'Apple Watch 7

L'Apple Watch Series 6 est une montre connectée optimale. Disposant d'un écran OLED LTPO d'une résolution de 324 x 394 et doté d'une belle luminosité. Grâce à la technologie Always On, la fréquence de rafraichissement de l'écran évolue selon votre utilisation, avec notamment un assombrissement de la dalle lorsque votre poignet est relâché.

Un produit idéal pour le sport puisque l'Apple Watch Series 6 dispose notamment de capteurs encore plus performants comprenant un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un électrocardiogramme, un accéléromètre, un altimètre, un gyroscope et une boussole ! Tout ce qu'il faut donc pour la performance alliée aux résultats. Et pour éviter de vous perdre ou encore suivre un tracé selon votre guise, cette montre dispose d'un GPS intégré. Même la natation ne l'inquiètera pas, puisque celle-ci est capable d'être immergée, et cela jusqu'à 50m de profondeur.