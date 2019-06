Apple rachète une entreprise spécialisée dans les véhicules autonomes

Drive.ai en cessation d'activité depuis deux semaines

Apple recrute des spécialistes en automobile

Source : Axios

L'information a été confirmée ce mardi auprès d'Axios par une source fiable : pour, cette acquisition concernerait non seulementen elle-même, mais aussi ses véhicules autonomes existants, précise Axios, ainsi que d'autres actifs de la jeune entreprise. Sans surprise, le montant de ce rachat n'a pas été dévoilé, mais il pourrait être inférieur aux 77 millions de dollars que Drive.ai avait récemment levé en capital risque.En cessation d'activité depuis deux semaines et sur le point de fermer ses portes, Drive.ai étaitdepuis sa mise en vente en février. Apple aura pourtant fini par avoir le dernier mot, sans que l'on sache précisément ce que la marque à la pomme compte faire des compétences de la start-up, qui a pour sa part été contrainte de licencier une part non négligeable de ses effectifs.Le San Francisco Chronicle rapporte ainsi quelqueau sein de l'antenne californienne du groupe, qui comptait aussi sur des équipes basées au Texas.Selon un rapport du média d'investigation The Information, Apple recruterait depuis plusieurs mois d'anciens employés de Waymo (filiale de Google dédiée aux véhicules autonomes) ou encore de Tesla Les dizaines d'ingénieurs de Drive.ai engagés à l'occasion du rachat de la start-up rejoindront donc, selon toute logique,au sein d'Apple. Une équipe qui, en l'état, pourrait bien travailler sur le très secret Projet Titan