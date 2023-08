L'iPhone 15 sera livré avec un câble USB-C de couleur assortie

Vous le savez certainement, Apple apprécie le sens du détail. Et l'arrivée des iPhone 15 ne devrait pas déroger à cette règle, puisque la société va vraisemblablement livrer des câbles USB-C assortis à la couleur de votre iPhone. Si l'information nous est parvenue par l'intermédiaire du site Wccftech, c'est un certain collectionneur du nom de Kosutami qui est à l'origine de cette découverte. Nous apprenons par la même occasion qu'Apple aurait opté pour des câbles USB-C tressés, offrant généralement de meilleures résistance et durabilité. Pour rappel, Apple le propose déjà avec ses câbles USB-C MagSafe 3 pour ses MacBook Air et MacBook Pro.