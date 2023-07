Apple devrait l'embaucher ! Le bidouilleur à l'origine de l'iPhone USB-C vient de rendre les AirPods Pro réparables !

Dès qu'il s'agit de réparabilité, les produits Apple ne sont malheureusement pas souvent les mieux placés. À titre d'exemple, le média iFixit a attribué le (lamentable) score de 0/10 aux AirPods Pro de deuxième génération. Soucieux de rendre la technologie plus durable (et de limiter par la même occasion les déchets électroniques), notre ami Ken Pillonel a souhaité rectifier le tir en reprenant les plans de zéro. Ce dernier a en effet démonté l'intégralité du boîtier des écouteurs d'Apple afin de mettre sur pied une version personnalisée, et par-dessus tout réparable. Et pour cela, rien de tel que des vis et des écrous. Et une bonne dose de talent. Et du matériel, aussi.