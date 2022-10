macOS Ventura : comment installer la nouvelle mise à jour sur votre Mac ?

Prêt à mettre à jour ? Rien de plus simple. Il vous suffit dans un premier temps de cliquer sur le logo « Pomme » en haut à gauche de l'écran, puis de cliquer sur « Préférences Système ». Cliquez ensuite sur le bouton « Mise à jour de logiciels ».

macOS ira chercher sur les serveurs d'Apple le paquet d'installation et le téléchargera une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Télécharger et installer ». Le téléchargement et la préparation de la mise à jour peuvent prendre quelques dizaines de minutes, en fonction de votre connexion et de la rapidité de votre Mac.

Une fois ces opérations accomplies, il vous faudra cliquer sur le bouton « Installer » pour lancer l'installation. Avant cela, Apple vous fera accepter les conditions d'utilisation de son dernier logiciel.

Votre Mac va désormais redémarrer à plusieurs reprises durant l'installation, qui peut prendre là encore plusieurs dizaines de minutes. Sur notre machine, il aura fallu environ 25 minutes avant de retrouver notre espace de travail, à présent passé à macOS Ventura. Si vous aviez laissé diverses fenêtres ouvertes, elles seront affichées à nouveau une fois que vous serez connecté à votre session utilisateur.