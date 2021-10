Apple utilise une technologie similaire à celle exploitée par l’AirTag , son gadget récent permettant aux têtes en l’air de retrouver leurs objets. Si vous ne trouvez plus l’un de vos écouteurs, il suffit désormais de se rendre sur l’application Localiser qui indiquera où ils se trouvent. La mise à jour inclut également un mode « perdu » permettant de lier son nom et son numéro de téléphone aux AirPods : si quelqu’un les récupère et les connecte à un appareil iOS, alors ces informations s’afficheront.